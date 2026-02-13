Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,6440'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,7390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 51,8530'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 59,4650'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken makroekonomik veriler ile teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler arasında yatırımcıların karar alma süreçleri giderek zorlaşıyor.

Ülkede son açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, iş gücüne dair endişeleri bir miktar azaltmasına karşın, verinin alt kalemlerinden alınan sinyaller buradaki risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

İstihdam kazanımlarının ağırlıklı olarak sağlık sektöründe yoğunlaşması ve imalatta sınırlı bir artış görülmesi, ABD'de ekonomik büyümenin kalitesine ilişkin soru işaretlerini artırırken bu durum ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına yönelik piyasa beklentilerinde sınırlı da olsa değişimlere yol açtı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mart toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentileri güçlü kalmaya devam ederken haziran ayında gevşeme ihtimali yüzde 77'ye indi.

Öte yandan yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 23 milyar 753 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde Ödemeler Dengesi'ne ek olarak piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

CUMA KLASİĞİ

Her Perşembe döviz kurlarında yaşanan swap mekanizması bu gece de gerçekleşti. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiş yapıyor. Ellerindeki TL'yi ise swap piyasasında hafta sonunu da kapsayan yüksek faizli bir işlemle değerlendiriyorlar. Plan, gece yarısından sonra swap getirisiyle birlikte doları yeniden alıp pozisyonu kapatmak.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.