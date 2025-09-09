Piyasalar yoğun eylül ayında sert hareketlenmeler yaşıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında sert hareketlenmeler yaşanıyor. Yurt içinde CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanmasının ardından polis CHP İl Başkanlığı'nı ablukaya aldı. Dün Gürsel Tekin'in bina gelişiyle yaşanan arbede yurt içi tarafındaki piyasaları etkiliyor.
EURO/TL'DEN REKOR
Döviz kurlarındaki yükseliş, Euro/TL'de rekorları meydana getiriyor. Euro/TL 48,65 seviyesine yükselerek, rekor kırdı. Bugün sabah seansında 09.16'da 48,62 seviyesinde bulunuyor.
DOLAR/TL REKORA DOYMUYOR
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar/TL 41,28 liraya yükselerek rekor tazeledi. Bugün sabah 09.16'da 41,26 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.