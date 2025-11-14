Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD Merkez Bankası (FED) üyelerinden gelen "şahin tonlu" mesajlar, piyasalar üzerinde sert hareketlenmeleri getirdi. Yaşanan gelişmeler, döviz kurlarında rekorları gündeme getirdi. Dolar/TL ve euro/TL gece rekorlarını peş peşe sıraladı.

Dolar, erken işlemlerde Türk lirası karşısında 42,3313 düzeyine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Dolar/TL kuru sabah seansında 08.10'da 42,3220 seviyesinde rekor seviyesini koruyor.

EURO/TL YENİ REKORLARI SIRALADI

Euro/TL haftanın son işlem gününe rekorlarla başladı. Gece seansında 49,34 TL seviyesine kadar yükselen euro, sabah seansında 08.10'da 49,31 TL seviyesinde yeni rekorlara kapı araladı.

FED ÜYELERİNDEN ŞAHİN MESAJLAR

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası’nın son faiz indirimini desteklemediğini ve Aralık toplantısı öncesinde hâlâ kararsız olduğunu açıkladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Perşembe günü yaptığı açıklamada, Aralık toplantısı için henüz net bir karar vermenin mümkün olmadığını belirterek, politika yönünün “nötr” göründüğünü ifade etti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise Çarşamba günü, enflasyonun yüzde 3 seviyesinde olmasına ve hâlâ hedefin üzerinde bulunmasına dikkat çekerek, faizlerin “bir süre daha” mevcut seviyesinde kalması gerektiğini söyledi. Collins’e göre güçlü büyüme, fiyat artışlarının yavaşlamasını zorlaştırabilir.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Cleveland Fed’den Beth Hammack ve Dallas Fed’den Lorie Logan gibi isimler de son haftalarda faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalar yaptı.

TRUMP'IN ATADIĞI MIRAN'DAN İNDİRİM SİNYALİ

Buna karşılık Fed Guvernörleri Stephen Miran, Christopher Waller ve Michelle Bowman ise mevcut koşulların faiz indirimi için uygun olduğunu savunmaya devam etti. Miran, enflasyonun beklentilerden iyi geldiğini ve daha düşük faizleri desteklediğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında politika faizini düşüreceğine yönelik beklentilerin de azalmasının da piyasalarda baskı oluşturduğunu dile getiren analistler, gelecek hafta açıklanacak ekonomik veriler ve Nvidia'nin bilançosunun takip edileceğini aktardı.

Bu gelişmelerle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yüzde 15 artarak 20,16 değerine ulaştı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 4 baz puan artışla yüzde 4,12'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 99,16 seviyesine düştü.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 63'ten yüzde 52'ye geriledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.