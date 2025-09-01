Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Bu hafta piyasalarda yoğun bir veri takvimi yaşanacak. ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları, Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları ve yurt içiş tarafta büyüme ve enflasyon rakamları yakından izlenecek. Açıklanacak olan veriler piyasalar üzerinde etkili olabilir.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı. Haftayı 41,11 ile tamamlayan dolar/TL kuru, yeni güne 41,15 liradan başladı. Saba seansında 08.35'te de 41,15 seviyesini sürdürüyor.
EURO/TL'DEN REKOR ÜSTÜNE REKOR
Euro/TL yeni günde sert yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Haftayı 48,01 seviyesinde tamamlayan Euro/TL günü yeni güne sert yükselişle başladı. Sabah seansında 08.35'te 48,23 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.