Küresel piyasalar kritik bir güne karışık seyirde başladı Döviz kurları haftanın son işlem gününde yönünü yukarı çevirdi.
ABD’de Anayasa Mahkemesi Cuma gününü değerlendirme günü olarak belirledi. Piyasa uzmanları Cuma günü (bugün) mahkemeden Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açılan davada ilk kararların gelmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti.
Olası kararların bugün saat 18.00’den itibaren açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan bugün ABD tarafında tarafında tarım dışı istihdam rakamları ve işsizlik rakamlarına odaklandı. ABD'den gelecek olan istihdam rakamları piyasaları piyasalarda hareketlilik meydana gelebilir.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar/TL kuru sabah seansında 08.31'de 43,14 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.
EURO/TL'DE YÖN YUKARI
Euro/TL haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Euro/TL bugün sabah seansında 08.31'de 50,29 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.