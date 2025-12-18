Döviz kurları haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Hem yurt içi taraftaki gelişmeler hem de yurt dışı kanadı para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dolar/TL kuru rekor tazelerken, Euro/TL' de ise yön yukarı.

Dolar/TL bugün sabah seansında 08.24'te 42,73 seviyesinde tarihi zirvesini gördü.

Euro/TL ise haftanın dördüncü işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Euro/TL sabah seansında 08.24'te 50,26 seviyesinde bulunuyor.

Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD'de kasım ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,1 olarak açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün ise ABD'de Kasım ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Kasım ayında tarım dışı istihdam rakamları 64 bin olarak açıklanmıştı. Bu veri ABD'de hükümetin 43 gün kapalı olmasından dolayı, açıklanamamıştı.

İşsizlik oranı ise yüzde 4,5 olarak açıklanmıştı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.