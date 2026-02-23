Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,8320'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,8360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 51,8870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 59,3450'den satılıyor.

ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ülkede mali endişeleri tetiklerken, ABD varlıklarına olan ilginin azalmasına neden oldu. Bunun sonucunda dolar, diğer para birimlerine karşı zayıfladı. Dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında tarife olayının krize dönüşmesi ile birbirini takip eden zıt adımların atılabileceğine yönelik endişeler, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği de azalttı.

Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasındaki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, iki ülke heyetlerinin bu hafta yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini aktararak, görüşmelerden somut sonuç çıkmaması halinde piyasalarda yüksek seyreden risk algısının artabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini bildirdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.