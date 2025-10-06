Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik veriler küresel piyasalar üzerinde etkili oluyor. ABD'de hükümetin kapanması, piyasalarda dengeleri değiştirdi.
ABD'de hükümetin kapanmasının ardından istihdam rakamları açıklanmadı. Bu durum piyasalarda tedirginlik meydana getirdi. Döviz kurları da yükselişini yeni haftaya taşıdı.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar/TL kuru,bugün sabah 08.452te 41,72 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
EURO/TL'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Bugün sabah seansında 08.45'te 48,84 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.