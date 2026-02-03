Yurt içinde gözler bugün açıklanacak olan yılın ilk enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyonun aylık bazda yüzde 4,32 olarak açıklanması beklenirken, yıllık bazda yüzde 30,00 açıklanması bekleniyor.
Enflasyon aralık ayında aylık bazda 0,89 olarak açıklanırken, yıllık bazda yüzde 30,89 olmuştu.
Kritik enflasyon verisi öncesinde dolar/TL sabah seansında TSİ 08.54'te 43,47 lirada bulunuyor.
Euro/TL'de sabah seansında 08.54'te 51,38 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.