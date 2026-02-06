Yurt içi tarafta döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılan swap işlemi bu hafta da gerçekleşti. Dolar/TL teni rekorunu kırarken, Euro/TL ise yönünü yukarı çevirdi.

Dünü 43,50 seviyesinde kapatan Dolar/TL kuru, bugün sert yükseliş yaşadı. Dolar/TL kuru sabah 08.15'te 43,60 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Euro/TL'de de yönünü yukarı yönlü olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında saat 08.15'te 51,48 seviyesinde bulunuyor.

CUMA KLASİĞİ

Her Perşembe döviz kurlarında yaşanan swap mekanizması bu gece de gerçekleşti. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiş yapıyor. Ellerindeki TL'yi ise swap piyasasında hafta sonunu da kapsayan yüksek faizli bir işlemle değerlendiriyorlar. Plan, gece yarısından sonra swap getirisiyle birlikte doları yeniden alıp pozisyonu kapatmak.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.