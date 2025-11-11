Küresel piyasalar haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. ABD tarafında hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edildi.
Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 "evet" oyu geldi.
Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre'ye mali yıl boyunca, diğer federal kurumlara da 30 Ocak'a kadar finansman sağlayacak tasarı, kapanma sırasında işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın işinde kalması hükmünü de içeriyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, döviz kurları yeni yükselişle başladı. Dolar/TL kuru sabah 08.47'de 42,22 seviyesinde rekor seviyesine yakın seyrediyor.
EURO/TL YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ
Euro/TL yeni güne yükselişle başladı. Bugün sabah seansında aynı saat diliminde 48,85 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.