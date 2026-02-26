Piyasalarda yaşanan gelişmeler döviz kurlarını etkiliyor. Dolar/TL yeni rekorlara koşarken, Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Ancak dolar endeksi ABD-İran görüşmesi öncesinde düşüş sergiliyor.
Dolar endeksi dün 97,97 seviyesinden sınırlı bir düşüşle 97,60 seviyesine indi.
GÖZLER BUGÜNKÜ KRİTİK TOPLANTIDA
Döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Bugün Cenevre'de gerçekleşecek ABD-İran görüşmeleri öncesinde piyasalarda gergin bekleyiş sürüyor.
Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen ABD-İran 3. Tur Nükleer Müzakereleri dikkatle takip ediliyor. İki ülke arasında son haftalarda yükselen tansiyon piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor.
Dolar/TL kuru yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Bugün sabah seansında 08.56'de dolar/TL kuru 43,87 lirada bulunuyor.
Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Bugün sabah seansında saat 08.57'de 51,95 seviyesinde bulunuyor.