Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD Merkez Bankası (FED) üyelerinden gelen faiz indirimine yönelik sinyaller piyasalarda hareketlilik yarattı. New York Fed Başkanı John Williams ve Guvernör Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki zayıflığın Hazine getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasından dolayı Aralık ayında bir gevşemenin gerekebileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, katıldığı bir finans etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Genel fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine kalıcı biçimde tutunabilmesi için enerji dışı enflasyonun daha güçlü şekilde gerilemesi gerektiğini ifade etti.

Lane, enflasyonun bu yıl büyük ölçüde hedefe yakın seyrettiğini fakat enerji dışı enflasyonun hala yüzde 2 seviyesinin üzerinde olduğunu, toplam enflasyonu ise enerji fiyatlarındaki düşüşün aşağı çektiğini söyledi.

EURO/TL REKORA YAKLAŞTI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurları güne yükselişle başladı. Euro/TL 49,37 seviyesine yükselerek yeni rekor seviyesine yaklaştı. Bugün sabah seansında 08.57'de 49,33 seviyesinde yükselişini sürdürüyor.

DOLAR/TL'DE YÖN YUKARI

Dolar/TL kuru yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Sabah seansında 08.57'de 42,31 seviyesinde yükselişine devam ediyor.

