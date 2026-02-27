Döviz kurları güne yükselişle başladı.

Serbest piyasada dolar/TL kuru 43,96 seviyesi ile rekor tazelerken, Euro/TL de yönünü yukarı çevirdi.

Jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dolar 43,96 lira ile kuru rekor tazelerken, şu sıralar 43,94 lirada bulunuyor. Euro/TL tarafı da sabah seansında 51,93 lirada hareketleniyor.

CUMA KLASİĞİ YENİDEN SAHNEDE

Döviz piyasalarında haftanın sonuna yaklaşılırken alışıldık swap hareketi bu hafta da tekrarlandı. Uluslararası büyük fonlar, Perşembe akşamı yüksek tutarlı dolar satışları gerçekleştirerek Türk lirasına geçti. Elde edilen TL likiditesi ise swap piyasasında, hafta sonunu da içine alan kısa vadeli ve yüksek faizli işlemlerde değerlendirildi. Strateji gereği fonların, gece yarısının ardından swap kazancını realize edip yeniden dolar alarak pozisyonlarını kapatması bekleniyor.