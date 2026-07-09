TikTok üzerinden dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan Yılmaz’ın Show TV'deki 'Vazgeçme' programına katılan Nazan Ünal, yüzündeki dövmeler ve başörtülü imajıyla dikkat çekmişti.

Programda dile getirdiği iddialardan çok görünümüyle konuşulan Ünal, daha sonra Sinem Yıldız’ın YouTube programına konuk oldu.

'KATTI KARIŞTIRDI'

YouTube programında yaptığı açıklamalarda Didem Arslan Yılmaz’ı hedef alan Ünal, "Didem Arslan’a çıktım. Didem abla da kattı karıştırdı her şeyi" ifadelerini kullandı.

'REYTİNG İÇİN BENİ KULLANDI'

Ünal, açıklamalarının devamında ise yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Alacak paramı da alamadım. 600’ünü alabildim ancak. ‘Didem abla ben buraya dolandırıldım diye geldim’ dedim. Yok üç evlilik yapmışsın, yok şunu yapmışsın... Abla diyorum ben evlenmedim diyorum... Reyting için beni kullandı. Alacak paramı da alamadım."