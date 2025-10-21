TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefi ile kurulan Komisyonun İmralı ziyaretine bir itiraz daha geldi.

Komisyonda temsil edilen Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Gazi Meclis, 50 bin kişinin katilinin ayağına gidemez. Bu ülkede bir vatandaş cinayet işlese müebbet hapis veriyorsun. On binlerce insanın kanına girmiş birini ise devlet olarak karşına alacaksın ‘Gel konuşalım’ diyeceksin… Öcalan siyasi aktör değil, terörist başıdır. Muhatabı da Meclis değil, istihbarat servisidir” dedi.

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile temsil edildikleri komisyonun anlamını yitirdiğini savunan Uysal, PKK’nın, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak amacıyla kurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“1984’ten bu yana binlerce insanı katletti, ülkeyi terörize etti. Bunların özgürlük anlayışları parçalanmış Türkiye’dir. Etnik temelli bölücü siyaset yapanların her zaman karşısındayız. Ses çıkarmayan ortakları AKP ile MHP’nin seçime yönelik siyasi hesaplarına da karşıyız.”

AKSAKAL VE ERBAKAN

İmralı ziyareti için “Devlet Bahçeli gitsin’’ diyen YRP lideri Fatih Erbakan da “Milletin iradesiyle seçilenler, İmralı’nın ayağına gidemez, giderlerse komisyondan çekiliriz” açıklaması yapmıştı. DSP lideri Önder Aksakal ise “Toplumsal infial olur” demişti.

‘Büyük ortağa mesaj gönderdi’

DP lideri Uysal, Öcalan’ın medyadan rahatsızlığına ilişkin mesaj da gönderdiğini hatırlatarak, “Bunu da bir milletvekili aktarıyor ve medyanın iktidar kontrolünde olduğunu söyleyip, büyük ortağa mesaj gönderiyor” dedi. DEM Milletvekili Pervin Buldan İmralı ziyareti sonrası “Öcalan’ın medyadaki düşmanca dile ve yorumlara yönelik eleştirileri var. Ancak bunu biz çözmeyiz, iktidarın meselesi, medya AKP’nin elinde” demişti.