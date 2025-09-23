ABD Başkanı tarafından mart ayında aday gösterilen Seval Öz’ün ismi, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'ne sunulmuştu. Beyaz Saray, Öz’ün özellikle otonom ve sürücüsüz araçlar alanındaki tecrübesinin, bu yeni görev için belirleyici olduğunu vurgulamıştı.

ABD Kongresi’nin internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, atama süreci tamamlanan Seval Öz, bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde müsteşar yardımcılığı (Assistant Secretary düzeyinde) görevine başladı.

SEVAL ÖZ KİMDİR?

Google’da öncü bir rol oynadı: 2011–2014 yılları arasında Google’ın sürücüsüz araç geliştirme programında liderlik yaptı. ABD teknoloji sektöründe tanınmış bir isim: Öz, otonom sürüş teknolojileri alanında 10 farklı patente sahip.

Son olarak, gelişmiş sürücü destek sistemleri üreten MicroVision Inc. (NASDAQ: MVIS) şirketinin yönetim kurulunda görev aldı. 2016 yılında TurkOfAmerica dergisi tarafından “En Etkili 30 Türk Kadın”dan biri olarak gösterildi.

Seval Öz’ün, ABD Ulaştırma Bakanlığı’ndaki yeni görevinde teknolojik dönüşüm, yapay zekâ destekli ulaşım çözümleri, otonom sistemlerin regülasyonu ve ulaşım altyapısının dijitalleşmesi gibi kritik konular üzerinde çalışması bekleniyor.