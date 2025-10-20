Bursa’nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde otomobiliyle drift yapan bir sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sivil trafik ekiplerinin ceza işlemi uygulamak istediği sürücü, polis memuruna hakaret ettikten sonra saldırarak belindeki silahı almaya çalıştı.
Çıkan arbedede polis memuru aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Kısa süreli boğuşmanın ardından saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede sırasında polis memurunun yere düşen tabletinin bir vatandaş tarafından alınıp teslim edildiği görüldü.
Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.