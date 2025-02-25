Araştırmaya göre, küresel ölçekte her 20 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri teşhisi alacak. Önümüzdeki 25 yıl içinde meme kanseri vakaları yüzde 38, ölümler ise yüzde 68 oranında artacak. Eğer mevcut eğilimler devam ederse, 2050 yılına kadar dünya genelinde her yıl 3,2 milyon yeni meme kanseri vakası ve 1,1 milyon ölüm meydana gelecek.

Birleşik Krallık’ta (BK) meme kanseri vakalarının 2022’deki 58 bin 756 seviyesinden 2050’de 71 bin 006’ya çıkması beklenirken, ölümler ise yüzde 42 artarak 12 bin 122’den 17 bin 261’e yükselecek.

IARC bilim insanlarından Dr. Joanne Kim, “Her dakika dört kadın meme kanseri teşhisi alıyor ve bir kadın bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Bu istatistikler giderek kötüleşiyor” dedi. Ancak ülkelerin, erken teşhis, etkili tedavi ve önleyici sağlık politikalarına yatırım yaparak bu eğilimleri tersine çevirebileceğini vurguladı.

Meme kanseri vakalarındaki artışın birçok sebebi var. Dünya nüfusunun yaşlanması, teşhis yöntemlerindeki gelişmeler ve hastalıkla ilişkili risk faktörlerinin yaygınlaşması bu sebepler arasında yer alıyor.

Meme kanseri riskini artıran faktörler arasında ilerleyen yaş, genetik yatkınlık, aile öyküsü, alkol tüketimi, sağlıksız beslenme ve düşük fiziksel aktivite bulunuyor. IARC’ye göre, meme kanseri vakalarının yaklaşık dörtte biri önlenebilir. Sağlıklı kiloyu korumak, alkol tüketimini azaltmak ve fiziksel aktiviteyi artırmak hastalık riskini önemli ölçüde düşürebilir.

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en yaygın görülen kanser türü olmasına rağmen, hastalığın yükü bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

En yüksek teşhis oranları: Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa

En düşük teşhis oranları: Asya ve Afrika

En yüksek ölüm oranları: Melanezya, Polinezya ve Batı Afrika

IARC’nin analiz ettiği 50 ülkeden 27’sinde, son 10 yılda meme kanseri vakaları her yıl yüzde 1 ila yüzde 5 oranında arttı. Öte yandan, 46 ülke üzerinde yapılan incelemede, 29 ülkede meme kanserine bağlı ölüm oranlarının düştüğü gözlemlendi.

IARC’nin Kanser İzleme Birimi başkan yardımcısı Dr. Isabelle Soerjomataram, erken teşhis ve gelişmiş tedaviye erişimin artmasının, ölüm oranlarını düşürmede kritik öneme sahip olduğunu belirtti. “Meme kanseriyle mücadelede ilerleme kaydetmek için tüm ülkelerin erken teşhise ve tedaviye eşit erişim sağlaması gerekiyor” dedi.

Araştırmanın sonuçları, Nature Medicine dergisinde yayımlandı.