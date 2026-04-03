Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan gerilimin neden olduğu duruma ilişkin paylaşım yaptı.

RAKAMLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilenen Lübnan, İran, Irak, Suriye ve Ürdün olmak üzere, 5 ülkedeki sağlık sistemleri için acil destek çağrısında bulunduklarını aktaran Ghebreyesus, çatışmaların 4 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine, 3 bin 300 kişinin ölümüne ve 30 bin kişinin yaralanmasına neden olduğunu ve rakamların artmaya devam ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Çağrımız, temel sağlık hizmetleri ve travma bakımı, hastalık gözetimi ve erken uyarı sistemleri ile kitlesel kayıp yönetiminin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer acil durumlara ulusal hazırlıkları destekleyecek." ifadesini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

LÜBNAN'A DÜZENLENEN SALDIRILAR

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1368 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 138 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.