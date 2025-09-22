Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail’e verdiği destek nedeniyle menajeri David Levy ile iş birliğini sonlandırma kararı aldı.

Gazze’ye yönelik saldırıların devam ettiği dönemde sanat dünyasından İsrail’in ablukasına tepki gelirken, Filistin’e açıkça destek veren Dua Lipa’nın bu kararı dikkat çekti.

MEKTUBU DUYAN LİPA ACIMADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, menajer David Levy, Glastonbury Festivali’nin kurucusuna bir mektup gönderdi. Sızdırılan mektupta Levy, Filistin yanlısı tutumuyla bilinen İrlandalı rap grubu Kneecap’in festivalde sahne almamasını talep etti. Bu gelişmenin ardından Dua Lipa, menajeriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Daily Mail’e konuşan şarkıcıya yakın bir kaynak, “Dua, Filistin yanlısı. Bu durum David ile bağdaşmıyor. Onu, Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve yazdığı mektup da bunu açıkça ortaya koydu” ifadelerini kullandı.