Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Instagram hikâyesinde Sunny Hill Festival kapsamında yapılan “Manifest” duyurusunu paylaşarak gruba destek verdi. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Festival hesabı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Manifest kızlarını sahnede ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sunny Hill ruhuna tam uyan; enerji, tavır ve sound’dan oluşan yepyeni bir dalgayı beraberlerinde getiriyorlar.”

SUNNY HILL FESTİVALİ’NDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen festival, 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivlde daha önce Miley Cyrus, Calvin Harris, Shawn Mendes ve Diplo gibi dünyaca ünlü isimler yer almıştı.