Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa 'Radical Optimism' adlı dünya turnesi kapsamında ABD'nin Boston şehrinde konser verdi. Lipa, her zaman yaptığı gibi bu konserinde de hayranlarına mikrofon uzattı.

"TÜRKİYE'DE YAŞIYORUM, SENİN İÇİN GELDİM"

30 yaşındaki Dua Lipa, bir hayranına adını sorunca 'Çınar' yanıtını aldı. Mikrofonu eline alan genç, kendisini tanıtarak "Türkiye'de yaşıyorum, senin için geldim" dedi.

Salonda bulunan diğer hayranlar bu anı alkışlarla desteklerken, Dua Lipa da gülümseyerek Türk hayranına teşekkür etti ve birlikte fotoğraf çekildi, sonra da diğer hayranlarıyla konuşmaya devam etti.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

EDİS İLE SOHBET ETMİŞTİ

Türk popunun parlayan yıldızı Edis, geçen ay Kosova'daki Sunny Hill Festival'de Dua Lipa'dan önce sahne almıştı. Edis, konser öncesi Lipa ile buluşmuş ve sanatçıyı İstanbul'a davet etmişti.

Dua Lipa da "Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum" diyerek olumlu yanıt vermişti.