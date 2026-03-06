Basındaki yarım asrı aşkın tecrübesiyle meslektaşlarına yol gösteren, “abilik” yapan duayen gazeteci Akbay, 7 Mart 2019’da aramızdan ayrılmıştı. Sözcü yayın grubunun sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay için bugün, 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle Zincirlikuyu’daki kabri başında bir tören düzenlendi. Törene CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sözcü yazarı Rahmi Turan, Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen, Sözcü TV Genel Müdürü Güney Öztürk, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Kurtkaya, Sözcü Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, Sözcü çalışanları ve birçok seveni katıldı.

MESLEĞİNE TUTKUYLA BAĞLIYDI

1939 yılında dünyaya gelen Ertuğrul Akbay, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini tamamladı. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet Gazetesi spor servisinde başladı. Ardından Günaydın Gazetesi’nde yurt dışı muhabiri olarak görev yaptı. Mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan Akbay, gece gündüz demeden çalışarak Türk basınının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Gazetemiz SÖZCÜ’nün kurucusu Burak Akbay’ın babası olan Ertuğrul Akbay, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 2 Mart 2019 günü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Efsane gazeteci Akbay, 7 Mart 2019’da sabah saatlerinde hayata veda etti. Kendisini bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz...

‘GÖLGE ADAM EFSANESİ’

Duayen Ertuğrul Akbay, 1980’li yıllarda “Gölge Adam” adıyla yaptığı haberleriyle ününe ün kattı. Hollywood starlarından dünya liderlerine kadar birçok isme ulaştı. Gündem yaratan röportajlarda her zaman onun imzası vardı.1985 yılında ‘’Gölge Adam’’ adıyla kendi gazetesini çıkarıp, iş dünyasındaki yolsuzlukları yazdı. 1989 yılında Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. “24 saat çalışan gazeteci” olarak tanınan Akbay için imkansız diye bir şey yoktu. Ulaşılması güç insanlara ulaştı. Yaptığı özel haberlerle sayısız ödül aldı.

Meslektaşları tarafından “olmazı olur yapan gazeteci” olarak tanımlanan Ertuğrul Akbay’ın dilinde ‘imkansız’ kelimesinin karşılığı yoktu… 1976 yılında ABD seçimlerini izledi ve Başkan Ford’dan demeç almayı başardı. Meslek hayatı boyunca Celal Bayar’dan Süleyman Demirel’e, Bülent Ecevit’ten, Necmettin Erbakan’a, Turgut Özal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar birçok siyasetçiyle gündeme damga vuran röportajlar yaptı. Bu röportajlarında siyasi isimler bilinmeyenlerini hep O’na açıkladı. Sıra dışı fotoğraflarıyla da dikkat çeken her röportajı büyük bir ilgiyle okundu.

DÜNYADA ADIM ATMADIK ÜLKE BIRAKMADI

Sektöre klasik gazetecilikten uzak, yepyeni bir anlayış getirdi, kendi özel tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kongo’daki Pigmeler’le ilgili yaptığı yazı dizisi çok ses getirdi. Hint fakirleri arasında aylarca birlikte yaşayıp izlenimlerini okurlarla paylaştı. Dünyada adım atmadık ülke bırakmadı.

Ertuğrul Akbay, çok sevdiği mesleği gazeteciliğe ilk günkü heyecanla devam etti. SÖZCÜ’de de sağlıklı yaşama dair yazılarının yanı sıra spor ve siyaset dünyasının ünlü isimleriyle de röportajlar yaptı.