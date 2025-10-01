Döneminin önemli gazetecilerinden biri olan Necati Zincirkıran, II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada’dan Mersin’e nakledilen Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu. Sağlık sorunu yüzünden oradan ayrıldıktan sonra eğitimine İngiltere’de Denizcilik Bankası bursu ile devam etti. Uzak yol kaptanı oldu ve Deniz Hukuku ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Londra Gazetecilik Okulu’nun derslerini uzaktan takip ederek sertifika aldı.

1950'li yıllarda muhabirliğe başladığı Hürriyet gazetesinde önce Ankara Temsilcisi oldu, ardından 1960'lı yıllarda Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. 1969 yılında Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra Günaydın gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

Aynı zamanda Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu olan Zincirkıran, 1981-1986 yılları arasında da Anadolu Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Zincirkıran, 1965-1968 yılları arasında Sadun Boro ve eşi Oda'nın Türkiye'den ilk yelkenci olarak yaptığı dünya turunu telgraflarla Hürriyet'te yayımladı. 10,3 metrelik yelkenli Kısmet'le yapılan ve liman liman Hürriyet'te yayımlanan dünya turu Türkiye için amatör denizcilikte bir dönüm noktası oldu.

TGC'den başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), üyesi olan Necati Zincirkıran'ın ardından başsağlığı mesajı yayımlayarak, şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Necati Zincirkıran’ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Zincirkıran kimdir?

4 Aralık 1929'da İstanbul’da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada’dan Mersin’e nakledilen Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu. Sağlık sorunu yüzünden oradan ayrıldıktan sonra eğitimine İngiltere’de Denizcilik Bankası bursu ile devam etti. Uzak yol kaptanı oldu ve Deniz Hukuku ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Bu arada Londra Gazetecilik Okulu’nun derslerini uzaktan takip ederek sertifika aldı.

1950’de Türkiye’ye döndüğünde gazeteciliğe başladı. 1951’de Amerika Birleşik Devletleri Columbia Üniversitesi’nde yetişkin gazetecilerin eğitimi ile ilgili bir kurs aldı. Hürriyet’te 1952 yıllarında Ortadoğu muhabiri, 1957’de Ankara Temsilcisi, 1960’ta Genel Yayın Müdürü oldu. Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu oldu. 1969’da Hürriyet Gazetesi‘nden ayrıldı.

Günaydın Gazetesi‘nde genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.1990 yılından itibaren Medya Holding’de baş danışmanlık ve Sabah Gazetesi’nde yazarlık yaptı. 2003’te emekli oldu. Çeşitli yelken yarışlarında komodorluk yaptı. İngilizce ve Almanca biliyordu. Evli ve iki erkek çocuk sahibiydi. Sürekli basın kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet ödülü sahibiydi.