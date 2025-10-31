Duayen gazeteci Uğur Dündar gündemin çarpıcı başlıklarını SÖZCÜ TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin ve SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu ile birlikte, gerçeklerin er meydanı Arena’da masaya yatırıyor…

Arena'nın bu haftaki konuğu İYİ Parti Grup Başkanvekili Op. Dr. Turhan Çömez oldu.

Türkiye futbolda bahis skandalını konuşuyor. Duayen Gazeteci Uğur Dündar, Londra-İstanbul-Kıbrıs üçgenindeki bahis skandalının detaylarını Arena'da anlattı.

"HAVALİMANINA GELİP TALİMATLAR VERDİLER"

Uğur Dündar şu ifadeleri kullandı:

"2011 yılında itibaren Londra'da faaliyet gösteren şirket Türkiye bağlantılı yasadışı bahis ve rüşvet organizasyonu oluşturuyor. Şirket yetkilileri kurye olarak Atatürk havalimanına geliyor ve tespitlere göre gümrüklü alanın dışına çıkmadan İstanbul'daki 6 şubenin, ki bunun 4'ünü İngilizler 2'sini Kıbrıslı Türkler yönetiyor. onlarla görüşüyor. Onlara talimatlar veriyor."

"MİLYARLARCA DOLAR LONDRA'YA AKTI"

"- Türkiye'den öylesine büyük paralar çıkıyor ki bu bahis organizasyonu kapsamında, milyarlarca dolar İngiltere'ye akıyor. Bu şirket gün geliyor bir başka şirketi aynı alanda faaliyet gösteren şirketi 4 Miyar Sterlin ödeyerek satın alacak ve Londra Borsasındaki ilk 100'e giriyor."

"ŞİKE KUMPASINDAN FAYDALANDILAR"

"- 2011 yılında Fenerbahçe'ye şike kumpası kuruluyor. Bu organizasyon Londra-İstanbul-Kıbrıs ayağını 5 Milyar dolarlık varlığa sahip olduğu iddia edilen Veysel Şahin adli kişinin organizasyonunda sürdürüyorlar. 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Handikap" operasyonunda 57 kişi gözaltına alınıyor. Aralarında emekli emniyet müdürünün de olduğu 39 kişi tutuklanıyor."

"İNGİLTERE'DE MAHKEME SÜRÜYOR"

"- Bununla da bitmiyor. İngiltere de başlayan yeni davada 2017-2018 yılına kadar faaliyetin devam ettiği rotaya çıkıyor. 11 kişi İngiltere'de hakim karşısına çıkıyor. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla hesap veriyor."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Op. Dr. Turhan Çömez konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir organizasyon devlet içerisinden bir katkı olmadan gerçekleştirilemez. Özel alanlarda görüşmeler yapılıyor ve yıllar sonra İngilizler bir dava açıyorlar ve dava görülecek. İngiliz basınından takip ettiğim kadarıyla önemli Türk yetkililere rüşvetler verildiği söyleniyor. Burada Türkiye'ye düşen, soruşturmaya mutlaka müdahil olmasıdır. Bakanlığın ve Londra elçiliğinin görevli göndermesi lazım. Bu çetenin uzandığı noktalara Türk Devletinin uzaması lazım."