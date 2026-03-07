Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar, küresel altın ticaretinin kalbi konumundaki Dubai’de operasyonları durdurdu. Bölgedeki uçuşların iptal edilmesi ve güvenlik riskleri nedeniyle değerli metallerin taşınması imkansız hale gelirken, piyasada "altın sıkışıklığı" kendini gösterdi.

Bloomberg'in aktardığına göre yeni siparişlerden kaçınan alıcılar, teslimat garantisi olmayan bir ortamda fahiş nakliye ve sigorta maliyetlerini üstlenmek istemiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, süresiz depolama ve finansman maliyeti ödemek istemeyen Dubai’deki tüccarlar, altının ons fiyatını küresel gösterge olan Londra piyasasına kıyasla 30 dolar indirimle teklif etmeye başladı.

HAVA SAHASI KAPALI KARA YOLU RİSKLİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava sahası kısmen kapatıldı. İsviçre, İngiltere ve Afrika’dan gelen altınların Asya pazarına dağıtılmasında kritik bir köprü olan Dubai, coğrafi bir çıkmaza girdi.

Normal şartlarda yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde taşınan altınlar için kara yolu da bir seçenek olmaktan uzak. Lojistik firmaları, yüksek değerli yükleri sınır geçişlerindeki riskler nedeniyle Suudi Arabistan veya Umman gibi komşu ülkelerin havalimanlarına kara yoluyla taşımaya sıcak bakmıyor.

HİNDİSTAN PİYASASINDA "STOK" TESELLİSİ

Dubai’den gelen altına en büyük talebi gösteren ülkelerin başında olan Hindistan’da ise durum şimdilik kontrol altında. Hindistan’ın en büyük altın bayilerinden Augmont Enterprises Ltd.’nin Araştırma Başkanı Renisha Chainani, sevkiyatlardaki gecikmelerin fiziksel altın bulunabilirliğinde kısa vadeli bir daralmaya yol açtığını belirtti.

Metals Focus Güney Asya Baş Danışmanı Chirag Sheth ise Ocak ayındaki yoğun ithalat nedeniyle stokların şişkin olduğunu vurgulayarak, "Şu an için stok yeterli ancak bu durum birkaç ay daha sürerse ciddi bir sorunla karşı karşıya kalırız" uyarısında bulundu.

MALİYETLER YÜZDE 70 ARTTI

Spot altın bu yıl beşte bir oranında değer kazanarak ons başına 5.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışsa da, doların güçlenmesi ve lojistik kriz piyasayı baskılıyor. Sadece bitmiş ürün değil, madenlerden gelen yarı işlenmiş "doré" altın sevkiyatında da aksamalar yaşanıyor.

Hindistan’ın en büyük değerli metal rafinerisi MMTC-PAMP’ın CEO’su Samit Guha, Orta Doğu’daki madenlerden gelen hammadde akışının kesildiğini ifade etti. Guha, alternatif bölgelerden yapılan yeni sözleşmelerde lojistik maliyetlerinin savaşın başlangıcından bu yana %60 ile %70 oranında arttığını kaydetti.