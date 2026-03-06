Ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, başrollerini paylaştığı Bir Baba Hamlet oyunu için gittikleri Dubai’de uçak seferlerinin iptali nedeniyle bir süre mahsur kalmıştı.

İLKER AYRIK'TAN ''İYİYİZ'' MESAJI

Ayrık, yaptığı açıklamada, “Sabah 09.00 itibarıyla Umman’ın Maskat şehri üzerinden 18 saatlik bir yolculuk sonunda evimize döndük. Ailem, tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Dubai’deki kriz ortamına rağmen oyuncuların ve ekiplerinin sağ salim Türkiye’ye dönmesi hayranlarını rahatlattı.