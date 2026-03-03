ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, Tahran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Orta Doğu’da füzeler havaya fırlatılırken, hava trafiği neredeyse durdu ve on binlerce kişi bölgede mahsur kaldı.

Bu durum, Birleşik Arap Emirlikleri’nin turizm ve finans üssü Dubai’yi doğrudan etkiledi.

Lüks yaşamla anılan kent, kısa sürede tahliye merkezine dönüştü. Hafta sonu Dubai ve Abu Dabi havalimanlarının vurulması ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, ultra zengin turistleri ülkeden ayrılmak için harekete geçirdi.

Bölgeden ayrılmak isteyenler, normal tarifelerin iki katını ödeyerek 100 bin sterline (yaklaşık 4,5 milyon TL) ulaşan bedellerle özel jet kiralıyor.

Havalimanlarının kapalı olması nedeniyle çok sayıda yerel uçağın yerde kalması, jetlerin farklı ülkelerden getirilmesini zorunlu kıldı.

Bu durum kiralama maliyetlerini astronomik seviyelere çıkardı.

RONALDO SUUDİ ARABİSTAN’DAN AYRILDI

Bölgedeki güvenlik krizi yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı kalmadı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’nin dron saldırısına uğramasının ardından, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun 61 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle gece yarısı Madrid’e uçtuğu bildirildi.

HAVA SAHASI KAPANDI, BİNLERCE YOLCU MAHSUR

Hava sahasının kapatılması ve Flightradar24 verilerine göre günde 4 binden fazla uçuşun iptal edilmesi, binlerce yolcuyu mağdur etti.

Bazı turistler, Dubai’den Maskat ya da Suudi Arabistan’ın güvenli bölgelerine ulaşabilmek için 10 saati aşan kara yolculuklarını göze alıyor.

Güvenlik şirketleri ise müşterilerini açık havalimanlarına taşımak için zırhlı araçlarla transfer hizmeti sunmaya başladı. Tahliye uçuşlarının başlıca rotaları İstanbul, Londra ve Roma olarak öne çıkıyor.

BİLET FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

Havayolu şirketlerinin hemen hemen tamamının internet sitelerinde Avrupa şehirlerine yakın tarihli uçuşlarda sınırlı yer bulunduğu ve fiyatların keskin şekilde yükseldiği görülüyor.

Cathay Pacific’te Hong Kong–Londra uçuşlarında 11 Mart’a kadar ekonomi sınıfında yer kalmadığı, tek yön bilet fiyatlarının 21.000 Hong Kong dolarını aştığı bildirildi.

Qantas’ta Sidney–Londra hattında, Perth ve Singapur üzerinden yapılan standart güzergâhlarda mart ortasına kadar ekonomi sınıfında yer bulunmuyor. Los Angeles veya Johannesburg üzerinden sunulan alternatif rotalar ise çok daha yüksek fiyatlı.

Bölgede yaşanan savaş, pekçok havalimanının kapatılması ve dünyanın en yoğun transit koridorlarından birinin sekteye uğraması ile Asya ile Avrupa arasındaki uçak bileti fiyatları sert şekilde arttı. Petrol fiyatlarındaki artış da bilet fiyatlarını yukarı yönlü zorluyor. İstanbul Japonya seferleri için tek yön standart bilet fiyatları 91 bin TL’yi, business bilet fiyatları 253 bin TL’yi gördü. İstanbul Sidney için ise tek yön 176 bin TL gibi rekor rakamları görmüş durumda.