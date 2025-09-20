Dublin Havalimanı’nda Terminal 2, güvenlik taramalarında tespit edilen şüpheli bir eşya nedeniyle gün içinde tahliye edildi. Yapılan incelemelerin ardından terminal için “tehlike yok” (all-clear) kararı verildi ve yolcular yeniden içeri alınmaya başlandı. Havalimanı işletmecisi DAA, uçuş operasyonlarının 30 dakika içinde normale dönmesinin beklendiğini açıkladı.

DAA yaptığı açıklamada, “Terminal 2, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yolcu ve personelimizin güvenliği her zaman en önceliğimizdir” dedi. Yetkililer, bazı uçuşlarda geçici aksaklıkların yaşanabileceğini belirterek yolculara havayollarıyla iletişim halinde olmalarını tavsiye etti.

Ayrıca, Avrupa’daki bazı havalimanlarında havayolu check-in ve biniş sistemlerini etkileyen, Dublin ve Cork havalimanlarında da küçük çaplı yansımaları olan yazılım sorunlarının yaşandığı bildirildi. Bazı havayolları, işlemleri manuel olarak yürüttü.

Olay sırasında terminalden tahliye edilen yolcuların dışarıda toplandığı, havalimanı çevresinde trafiğin yoğunlaştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Irish Examiner’ın aktardığına göre, güvenlik taramasında şüpheli bir çantanın içinde bulunan eşya üzerine Savunma Kuvvetleri’nin Patlayıcı İmha Birimi (EOD) ve Özel Dedektifler Birimi ile gardai (İrlanda polisi) olay yerine sevk edildi. Çantanın sahibinin belirlendiği, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay öğle saatlerinden hemen önce başladı. Terminal 2’den yüzlerce yolcu tahliye edilerek dışarıdaki toplanma noktalarına yönlendirildi. Bölgedeki trafik akışı da etkilendi.

Bazı uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşansa da Boston, Manchester, Donegal ve San Francisco gibi noktalara seferlerin planlandığı şekilde gerçekleştirildiği gözlendi.

Şüpheli eşyayla ilgili soruşturma sürüyor.