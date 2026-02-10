Bu sezon Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği tartışmalı bir kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlik görevine son verilen Arda Kardeşler, futbolun içinde kalmaya karar verdi. Hakemlik kariyerine nokta koyan Arda Kardeşler, profesyonel kariyerine futbolcu menajeri olarak devam etme kararı aldı. YEŞİL SAHADAN KOPMAYACAK TFF'nin aldığı karar doğrultusunda Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi ardından "düdüğünü asma" kararı alarak profesyonel hakemlik kariyerini sonlandıran Kardeşler, futbolcu menajerliği konusunda somu adımlar atıyor. Hakemlik sonrası ne yapacağı merak konusu olan Arda Kardeşler, futbol dünyasından kopmama kararı aldı. Ajansspor'un haberine göre Kardeşler, futbolcuların transfer süreçlerini ve kariyer yönetimlerini üstlenecek.

