İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Sadettin Saran’ın Adli Tıp Kurumu’nda verdiği kan ve saç örneklerine ilişkin test sürecinde sona gelindi. TEST SONUÇLARI YARIN AÇIKLANACAK Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adli Tıp sürecine ilişkin bilgi verdi. Saymaz, Adli Tıp kaynaklarına dayandırdığı paylaşımında, Sadettin Saran’a ait test sonuçlarının henüz tamamlanmadığını, raporun yarın savcılığa gönderileceğini belirtti. İFADE İŞLEMİ 2 SAAT SÜRDÜ Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da savcılığa ifade verdi. Soruşturmada Saran’ın, “uyuşturucu madde kullanmak”, “temin etmek” ve “kullanımını kolaylaştırmak” iddialarıyla ifadesinin alındığı belirtildi. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile birlikte İtalya’da bulunan Sadettin Saran’ın, savcılığın çağrısı üzerine Türkiye’ye döndüğü öğrenildi. İstanbul Adalet Sarayı’na giden Saran’ın yaklaşık 2 ila 2,5 saat süren ifade işlemlerinin ardından soruşturma dosyasına yönelik süreç devam etti. YÖNETİCİLERDEN DESTEK GELDİ İfade işlemleri sırasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin Sadettin Saran’a destek amacıyla adliyede bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında Saran’ın evinde de arama yapıldığı bilgisi dosyaya yansıdı. ADLİ TIP SÜRECİ BAŞLATILDI Savcılıktaki ifadesinin ardından Sadettin Saran, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Saran, daha sonra mahkemeye çıkarıldı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

