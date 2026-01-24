2021'de davetiyeye IBAN ekleyen çift, 'garip geldi' demişti ama TL'deki değer kaybı salgın dönemindeki değer kaybını yeniden gündeme getirdi. En büyük banknot 200 artık düğünlerde verilemeyecek hale geldi. Davetiyelere yeniden IBAN yazılmaya başlandı.

Şafak ve Merve Kömürlü çifti 2021 yılında takı törenini dijital hale getirmiş ve davetlilerin takılarını banka ve havale yoluyla almıştı. 6 yıl sonra benzer yöntem düğünlerde yeniden uygulanmaya başladı. Bu kez gerekçe salgın önlemleri değil ekonomik kriz oldu.

200 liralık banknot en büyük para birimi ancak günlük harcamalara bile yetmiyor. Hal böyle olunca da bir tomar para düğünü hediye olarak vermek yerine davetliler IBAN yolunu tercih ediyor