Aleyna Dalveren 'Bugün Ne Giysem' yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında 'Arka Sokaklar' ve 'Umutsuz Ev Kadınları' dizilerinde rol aldı ve şarkıcılığa da soyunan Dalveren, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan Dalveren, son olarak ihtişamlı düğünü ile adından bahsettirmişti.

Nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile dünyevine giren Aleyna Dalveren'e 5 kiloluk altın takılmıştı.

Ne var ki Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in evlilikleri düğünleri gibi parıltılı olmadı. Dalveren, evlendikten 4 ay sonra boşanma kararı aldı.

Sosyal medya paylaşımında "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok" diyerek Fatih Erdem'e göndermede bulunan Aleyna Dalveren, şimdi düğünde takılan kendisine ait takıları geri almanın peşinde.

Anlaşılan o ki altın ve pırlantalar düğünden sonra Fatih Erdem'in kontrolünde tutuluyordu...

Takıları geri isteyen Aleyna Dalveren, evliliklerine nazar değdiği yönündeki yorumlara "Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" şeklinde açıklamada bulundu.