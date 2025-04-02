Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Besni ilçesine bağlı Sayören köyü meydanındaki düğünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar düğündekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.