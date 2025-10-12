Giresun’da yaşayan ve Karadeniz müziğiyle tanınan Kader, yakınlarının daveti üzerine düğün için Gemlik’e geldi. İddiaya göre, gelin ve damada jest yapmak isteyen sanatçı, mikrofonu alarak sahneye çıktı. Şarkı söylediği sırada aniden fenalaşan Kader, kısa süre içinde yere yığıldı.

Davetliler tarafından ilk müdahalesi yapılan sanatçı, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sanatçının fenalaştığı anların cep telefonu kamerasına yansıdığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.