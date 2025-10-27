Gelin tarafından “Mağaramızda mutluyuz yorumları aldığımız düğünümüz” notuyla paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Dansözün sahneye çıkmasıyla birlikte gelinin eşine çiçek uzattığı anlar, çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Paylaşımın altına, “Düğünde dansöz ne alaka?”, “Bu evlilikten kimseye hayır gelmez” ve “Ben mağaramda mutluyum” gibi binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar görüntüleri “eğlenceli” bulurken, kimileri ise “abartılı” olarak nitelendirdi.

GELİNDEN TEPKİLERE YANIT

Artan eleştiriler üzerine gelin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yorumlara tepki gösterdi.

“Bu video bize ait, gayet eğlendik. Kimsenin ahlak bekçiliğine ihtiyacımız yok. Eşim de ben de mutluyuz, misafirlerimiz de keyif aldı. Vizyonsuz yorumlarınızı kendinize saklayın” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar arasında “eğlence sınırları” üzerine tartışma başladı.