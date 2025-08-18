Nevşehir’in Avanos ilçesinde katıldığı düğünde sahne şovu için kullanılan sıvı azotun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Elif Simay Tiftik, Bilkent Şehir Hastanesi’nde geçirdiği 7 operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

ROMANTİK BİR GÖRÜNTÜ İSTEMİŞLERDİ

Tiftik ailesi, akrabalarının düğününde büyük bir şok yaşadı. Gelin ve damadın ilk dansında sahne efektinde kullanılan sıvı azot, küçük Elif Simay’ın üzerine döküldü. Elbiseleri üzerine yapışan sıvı azot nedeniyle ağır yaralanan küçük kız, 18 gün süren tedavi sürecinde tam 7 operasyon geçirdi.

O anları anlatan Elif Simay, “Buhara elimi uzatıyordum, abi dökerken bir anda fışkırmaya başladı. Annemlerin yanına giderken her yerime değdi, elbiseler üstüme yapıştı. Şu an iyiyim ama bir daha düğüne gitmeyeceğim.” dedi.

"YANIYOR MU DONUYOR MU ANLAMADIK"

Anne Necla Tiftik ise yaşananları şu sözlerle aktardı: “Arkadaşın düğününde çocuğun başına talihsiz bir olay geldi. Bir sıvının üstüne gelmesiyle yanma olayı oldu. Biz bir anda çocuğun üzerindekileri çıkardık ama panikle çıkaramadık. Su döktük ama ateş olmadığı için yandığını anlayamadık. Çok zor şeyler yaşadık, doktorlara teşekkür ederiz.”

"HEMEN İNSANLARDAN UZAKLAŞTIRIN"

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Tedavi Yanık Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, sıvı azotun cilde temasının donma hasarı oluşturduğunu belirterek, “Çocuğun vücudunun yüzde 12’sinde donma hasarı meydana geldi. 7 defa ameliyathanede uyutarak işlem yaptık. Donuk hasarı giderildi ve tedavisi tamamlandı.” dedi.

Demir, sıvı azotun sahne gösterilerinde kullanılmasının ciddi riskler taşıdığına vurgu yaparak şu uyarıyı yaptı:

“Çocukların olduğu bir ortamda kullanılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer sahnelerde kullanılacaksa mutlaka emniyet tedbirleri alınmalı ve insanlardan uzak şekilde uygulanmalı.”

"KIYAFETLERİNİ KISA SÜREDE ÇIKARIN"

Doç. Dr. Demir, bu tür kazalarda doğru ilk müdahalenin hayati olduğunu hatırlatarak, “Normal yanıklarda soğutma öneriyoruz. Ancak bu bir donma olayı olduğu için elbiseler hızla çıkarılmalı, bölge 37-40 derece sıcaklıktaki ılık suda tutulmalı ve en kısa sürede hastaneye götürülmeli.” bilgisini paylaştı.