Nikah töreninin hemen ardından yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, bir damat nikah salonundan çıkar çıkmaz eşinin sosyal medya hesabına girerek soyadı bilgisini değiştirdi.

O anlara tanıklık edenlerin paylaşımlarıyla kısa sürede yayılan olay, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi bu durumu esprili bir refleks olarak değerlendirirken, kimi ise özel alan ve bireysel sınırlar konusunda tartışma başlattı.

Olayla ilgili taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan durum sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.