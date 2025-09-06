Yerel basında yer alan iddialara göre, düğün sırasında bazı davetliler, gelin ve damattan düğün sonrası "mahrem bir gösteri" talep etti. Çift, bu talebi yerine getirmedi ancak yalnızca "rol yaparak" ortamı yatıştırmaya çalıştı. Söz konusu uygulamanın bazı kırsal bölgelerde geçmişten gelen bir "eğlence biçimi" ya da "ritüel" olarak sunulduğu iddia edilse de, ülkede geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

GELENEK DEĞİL TACİZ

Sosyal medyada birçok kullanıcı olayı "kadına yönelik psikolojik şiddet", "mahremiyet ihlali" ve "taciz" olarak tanımladı. “Bu bir gelenek değil; açıkça insan onurunu zedeleyen bir zorbalık” ifadeleri çok sayıda yorumda öne çıktı.

Olayla ilgili bazı kaynaklar, Çin’in bazı bölgelerinde görülen eski düğün ritüellerine atıf yaparak, “nuó hūn (闹婚)” olarak bilinen eski bir uygulamayla benzerlik kurdu. Bu uygulamada, yeni evli çiftin düğün sonrası odasına şaka amaçlı zorlayıcı baskınlar yapılabiliyor. Ancak son yıllarda kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları bu uygulamaların insan hakları ihlali niteliği taşıdığı gerekçesiyle yasaklanmasını ya da denetlenmesini talep ediyor.