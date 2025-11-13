Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa'dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirilen 50 avro ve 200 Türk lirası banknotlarıyla yaptırdığı yeleği giydirdi.

DOLARDAN YAPILMIŞ TAÇ

Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla genişletilmiş taçları taktı.

Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı.

GELİN VE DAMAT PARADAN GÖRÜNMEDİ

Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.