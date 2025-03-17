27 yaşındaki gelin adayı, düğün hazırlıklarıyla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya platformu Reddit'te paylaştı. Başlangıçta kaygı bozukluğu nedeniyle düğününü sade bir şekilde nikah dairesinde yapmak istediğini belirten kadın, annesinin ısrarı üzerine küçük bir tören fikrine razı oldu. Ancak düğün planlaması konusunda kendini yetersiz hisseden gelin, tüm süreci annesine bıraktı.

Anne-kız aylarca internetteki görseller üzerinden fikir alış verişi yapıp renk temaları üzerine konuştu. Ancak düğüne sadece iki ay kala annesinin tek yaptığı şeyin; gelinin törene at sırtında gelmesini ayarlamak olduğu ortaya çıktı.

"EĞER DÜĞÜN İSTİYORSAN YARDIM ETMELİSİN"

Düğün hazırlıklarının hiç ilerlemediğini fark etmeyen gelin, üvey babasından gelen bir uyarıyla gerçeği öğrendi. Üvey babası gelinin yanına gelip, "Eğer bu düğünün gerçekleşmesini istiyorsan annenin işlerini kolaylaştırmalısın" dedi. Bu sözlere alınan genç kadın aslında sürece katkı sağladığını belirterek "Konuk listesini hazırladım, renk temasını seçtim, düğün ekibini organize ettim. Önemli olan birçok şeyi ben yaptım" dedi.

Ancak organizasyonun düzensizliği ve zamanın giderek daralması nedeniyle büyük bir stres altına giren gelin, düğünü iptal etme kararı aldı. Konuklarına sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kişisel sebeplerden dolayı düğün törenini iptal ettik ancak yolculuk planlarını yapanlar için yine de bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

ANNE-KIZ KRİZ YAŞADI

Bu karar, annesiyle arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu. Annesi, düğünün iptalini kişisel bir hakaret olarak algıladı ve kızını "kendisine iftira atmakla" suçladı. Daha da ileri giden anne, aile grubunda kızına "hayal kırıklığısın" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyadaki yorumlarda ise iletişim eksiklliğinin iki taraflı olduğu şeklindeki yorumlar ağır bastı...