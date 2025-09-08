24 Haziran 2018 seçimiyle tüm yetkiyi tek elde toplayan iktidar, “Ekonomiyi uçuracağız” derken halkın cebindeki parayı uçurdu. Enflasyon fırladı, paramız pul oldu. Eski Türkiye’de komşu bebeğine takıldığı için ‘Bebek Altını’ diye bilinen çeyrek altın, artık düğünde bile takılamaz hale geldi.

Alım gücü düşen vatandaş, 5 bin liraya dayanan altının gramını da düğünlerde takamıyor. Karnını doyurmakta zorlanan halk, artık gelin ve damat yakın akraba bile olsa altın yerine gümüş takıyor. Talep arttığı için kuyumcu tezgahlarını şık hale getirilmiş gümüş külçeler, gümüş liralar süslüyor.

GEÇEN HAFTA REKOR KIRDI

Gümüş geçtiğimiz hafta rekor kırdı. Ons gümüş 41,47 seviyesine yükseldi sonrasında ufak düşüşler yaşasa da tarihi seviyelerde seyrediyor. Altının en güvenli liman olduğu algısının yanında gümüş de son zamanlarda yatırım aracı olarak kullanılıyor. Kuyumcularda gümüş farklı ağırlıklarda külçeler halinde tartılarak satılıyor.