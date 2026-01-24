Yüksek enflasyon Türk lirasının değerini hızla düşürürken, 200 TL’lik banknot günlük ihtiyaçları karşılamaktan uzaklaşıyor.

Artan fiyatlar karşısında nakdin alım gücü erirken, vatandaşlar sıradan harcamalarda bile nakit taşımak ve ödeme yapmakta zorlanıyor.

Market alışverişinden kira ödemesine, düğün takısından ikinci el araç alımına kadar 200 TL yetersiz kalıyor.

5 bin veya 10 bin liralık ödemeler, para sayma, taşıma ve güvenlik sorunlarıyla günlük hayatın lojistik yükü hâline geldi.

ATM’LER ALARM VERİYOR

Günlük para çekme limitleri enflasyona yetişemeyince, yüksek tutarlı ödemelerde vatandaşlar ATM’leri dolaşmak zorunda kalıyor.

Parçalar hâlinde birkaç bankadan çekilen nakitler çantalarla taşınıyor; bu hem zaman kaybı hem de güvenlik riski yaratıyor. Maaş günlerinde ATM kuyrukları daha da uzuyor.

Nakit yükü sosyal hayatı da değiştiriyor. Düğünlerde takı ve nakit geleneği yerini IBAN’lı davetiyelere bırakıyor. “Nakit getirmeyin” uyarısı yaygınlaşırken, takı merasimleri adeta para teslim törenine dönüşüyor.

Zarfa sığmayan banknotlar, davetliler için sorun, düğün sahipleri içinse sayma ve saklama yükü oluşturuyor.

Konut piyasasında tablo benzer. Depozito, kira ve emlak komisyonu gibi kalemlerin aynı anda ödenmesi, kiracıları çanta dolusu nakit taşımaya zorluyor. “Evi tutmak için para taşımak” artık ayrı bir sorun hâline geldi.

Kuyumcularda çöp torbalarıyla para taşınırken, pazarda ve küçük esnaf alışverişlerinde cüzdan ağırlaşıyor; bozuk para sıkıntısı, yüksek banknot sayısı ve para üstü sorunları hem satıcıyı hem tüketiciyi zorluyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, artan nakit ihtiyacı, güvenlik risklerini de büyütüyor. Özellikle kadınlar ve yaşlılar için yüksek miktarda para taşımak, hırsızlık ve kapkaç riskini artırıyor.

Ekonomistler, nakit taşımanın külfet hâline gelmesini yüksek enflasyon ve banknotların alım gücündeki hızlı erimeye bağlıyor.

200 TL’nin günlük harcamalarda yetersiz kalması, teknik olarak daha yüksek kupürlü banknot tartışmasını gündeme getirse de tek başına çözüm olmayacağı vurgulanıyor.

Yeni banknot basımı kısa vadede rahatlama sağlasa da, enflasyonla mücadele edilmediği sürece paranın değer kaybı durmuyor.

Bu nedenle ekonomistler, nakit bağımlılığının azaltılması ve kredi kartı, temassız ödeme ile dijital sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ancak kart kullanımının da yüksek faiz ve borçlanma riski nedeniyle dengeli yönetilmesi, kalıcı çözümün ise fiyat istikrarının sağlanması olduğu belirtiliyor.