Düğününde kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç bir gelin, eşinin ailesinin yalnızca damada takı takmasına ve kendisine hiçbir şekilde ilgi göstermemesine sert tepki gösterdi.

Gelin, videoya şu ifadelerle sitem etti:

“Sanki Baran tek başına evlenmiş gibi davrandılar. Eşimin ailesi çok yobazmış.”

“Tebrik Bile Etmediler”

Gelin, paylaştığı görüntülerle birlikte yaşadığı hayal kırıklığını da takipçileriyle paylaştı. Takı töreni esnasında yalnızca damadın öne çıkarıldığını ve kendisine hiçbir şekilde ilgi gösterilmediğini dile getiren genç kadın, abisinin de duruma tepki gösterdiğini belirtti.

“Abim Baran’a dönüp, ‘Ben de sana takmayacağım’ dedi. Çok ayıp edildi. Sanki bu düğün iki kişi arasında değil de sadece Baran’ın kutlamasıymış gibi davrandılar.”

Sosyal Medya Kullanıcıları İkiye Bölündü

Gelin tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim gelinin yaşadığı duruma hak vererek desteğini ifade etti. Diğer kesim ise aile içi meselelerin alenen ifşa edilmesini eleştirerek, özel hayatın gizliliğine dikkat çekti.

Tartışmalar Sürüyor

Takı töreninde yaşanan bu olay, düğün geleneklerinin aile içi dengeler üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Genç gelinin “yobazlık” çıkışı, birçok kullanıcı tarafından tartışma konusu edilirken, olayın yankıları sosyal medya platformlarında büyümeye devam ediyor.