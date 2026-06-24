Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli mevkisinde, Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yapan Ali Akçay (23) idaresindeki 06 FVC 246 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.K. (51) yönetimindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet çarpıştı. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye ivedilikle itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Y.K. ile uzman çavuş Ali Akçay, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Akçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İKİ GÜN SONRA DÜĞÜNÜ YAPILACAKTI

Görev yeri Ağrı'dan memleketine izinli olarak geldiği belirlenen uzman çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran'da nişanlısı Özlem Avcı ile düğün yapacağı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Akçay'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.