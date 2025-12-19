Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, görev süresi dolmadan görevden alındı. Yasım’ın yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla Prof. Dr. Mahmut Ak vekaleten atandı. Yasım, kısa süre önce üniversitede düzenlenen Duman konseri sonrası kamuoyunda tartışmalarla gündeme gelmişti.

GÖREV SÜRESİ DOLMADAN GÖREVDEN ALINDI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, görev süresi henüz dolmadan görevden alındı. Yasım’ın yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla Prof. Dr. Mahmut Ak rektörlük görevine vekaleten atandı. KSÜ tarafından yapılan açıklamada, “Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitemiz rektörlük görevine vekaleten atanmıştır. Rektörümüze yeni görevinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile KSÜ Rektörlüğü görevine atanmıştı.

DUMAN KONSERİYLE AKP’LİLERİ KIZDIRMIŞTI

Öte yandan, 19 Kasım’da Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi’nde verdiği konser, AKP’li çevrelerin tepkisine neden olmuştu. Konserde seslendirilen bazı şarkı sözleri sosyal medyada gündem olurken, üniversite yönetimine yönelik eleştiriler de kamuoyuna yansımıştı.

Tepkilerin ardından Prof. Dr. Alptekin Yasım, konserin üniversite yönetimi tarafından organize edilmediğini, kongre merkezinin bir firmaya kiralandığını ve sanatçının repertuarından önceden haberdar olmadıklarını belirterek açıklama yapmıştı.