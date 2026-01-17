Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliğine sevk edildikten sonra bayıldığı için hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın'ın sorgusu bugün yapıldı.
Mahkemeye çıkarılan Nazlıcan Taşkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın tutuklanmıştı.
Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.