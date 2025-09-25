ABD merkezli Lithium Americas’ın (LAC) hisseleri, Trump yönetiminin şirkete ortak olmayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından Çarşamba günü yüzde 95 yükseldi. Reuters’ın haberine göre, yönetim, Enerji Bakanlığı tarafından şirkete sağlanan 2,26 milyar dolarlık kredi için yürütülen yeniden müzakereler kapsamında şirkette yüzde 10’a kadar hisse almayı planlıyor.

HİSSE SENETLERİ SERT YÜKSELDİ

Haberde yer alan iddiaların ardından Lithium Americas hisseleri Çarşamba sabahı sert yükseliş kaydetti. Projede yüzde 38 pay sahibi olan General Motors’un (GM) hisseleri ise yüzde 2’den fazla değer kazandı.

ANLAŞMA ŞARTLARI VE YÖNETİMİN TALEPLERİ

İddialara göre Lithium Americas, yönetim için yüzde 10’a kadar bedelsiz hisse opsiyonu sunmayı teklif etti. Ayrıca yönetimin, projede 625 milyon dolarlık yatırımı bulunan General Motors’tan satın alma garantileri talep ettiği belirtildi.

Şirketin Enerji Bakanlığı’ndan aldığı orijinal kredi, projede ciddi gecikme veya maliyet artışı yaşanması halinde yönetimin kontrolü ele almasına imkan tanıyor.

NEVADA'DAKİ DEV PROJE

Thacker Pass lityum madeni, tamamlandığında Batı Yarımküre’nin en büyük lityum üretim tesisi olacak. İlk aşamanın 2028’de başlaması beklenirken, yılda 40 bin metrik ton lityum karbonat üretimi hedefleniyor. Bu miktarın 800 bin elektrikli araç bataryası üretmeye yeteceği ifade ediliyor.

ABD’de şu anda aktif olan tek lityum madeni Albemarle’a ait Silver Peak tesisi yılda 5 bin tondan az üretim yapıyor.

ÇİN FAKTÖRÜ VE KÜRESEL REKABET

Trump yönetimi, lityum üretimini bakır ve uranyum gibi stratejik madenlerle birlikte kritik önemde görüyor. Dünyada Avustralya ve Şili’nin ardından üçüncü sırada yer alan Çin, yılda 40 bin tondan fazla üretim gerçekleştiriyor ve küresel lityum rafinasyonunun yüzde 65’ini kontrol ediyor. Buna karşılık ABD’nin payı yüzde 3’ün altında kalıyor.

INTEL VE MP MATERIALS'DAN BENZER ADIMLAR GELDİ

ABD yönetiminin Lithium Americas’a ilgisi, daha önce MP Materials ve Intel’de de görülen ortaklık hamleleriyle benzerlik taşıyor. Savunma Bakanlığı’nın MP Materials’a yaptığı yatırım sonrası şirketin hisseleri yüzde 50’den fazla, Intel’in hisseleri ise yüzde 25’in üzerinde artış göstermişti.

FİYATLAR DÜŞERKEN YENİDEN PAZARLIK

Lithium Americas’ın Enerji Bakanlığı kredisi ilk Trump döneminde onaylanmıştı. Şirket, bu ay krediden ilk kullanımını yapmaya hazırlanıyor. Ancak Çin’deki aşırı üretimin fiyatları düşürmesi nedeniyle geri ödeme sorunları yaşanabileceği endişesiyle taraflar yeniden masaya oturdu.

FastMarkets verilerine göre son bir yılda lityum hidroksit vadeli kontratları yüzde 4,5, lityum karbonat vadeli kontratları ise yüzde 12’den fazla değer kaybetti.