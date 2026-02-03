Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en büyük bombalarından birini patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Gelen son bilgilere göre tecrübeli orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçti. Transferin resmiyet kazanması için şimdi Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi'nden gelecek son onay bekleniyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi için vedalaştığı ve yerinin doldurulması için yeni arayışların sürdüğü belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDE GÖZTEPE'NİN GENÇ YILDIZI VAR

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ise rotasını İzmir'e çevirdi. Siyah-beyazlıların, Göztepe formasıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki on numara Junior Olaitan'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bu sezon Göztepe'de sergilediği performansla "genç yıldız" statüsüne erişen Olaitan için Beşiktaş kurmayları girişimlerini sıklaştırdı. Ayrıca savunma hattı için Emmanuel Agbadou ve sol bek mevkisi için Nuno Tavares isimleri de Beşiktaş'ın güncel ajandasında üst sıralarda yer alıyor.

GALATASARAY'DA ORTA SAHAYA İSVEÇLİ TAKVİYESİ

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için Alman panzeri Wolfsburg'un kapısını çaldı.

Alman basınından Kicker'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Wolfsburg'un kadro yapılanmasında düşünülmeyen 27 yaşındaki yıldız oyuncu için Galatasaray en ciddi aday olarak gösteriliyor. Aslan, Svanberg transferiyle orta alandaki rotasyonunu daha dinamik hale getirmeyi hedefliyor.